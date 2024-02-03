بعد توقيعه للزمالك.. تعرف على تفاصيل التعاقد مع محمد عاطف

كشف الإعلامي إبراهيم فايق تفاصيل التعاقد مع محمد عاطف صفقة الزمالك الجديدة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق : معرفتش أنام ليلة التوقيع ونفسي أحقق كل البطولات🔥".. محمد عاطف صفقة الزمالك الجديدة يكشف تفاصيل التعاقد معه .



وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنيةالبيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهابياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.