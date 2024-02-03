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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إنتبه .. علامات تظهر بعد الأكل دليل على الإصابة بسرطان المعدة

سرطان المعدة
سرطان المعدة

قال الدكتور محمد النخيلى مدير مستشفى الأورام بالإسماعيلية، أنه قد تظهر بعض العلامات والأعراض بعد تناول الطعام،و التي يمكن أن تكون مرتبطة بالمشاكل المعوية المختلفة، بما في ذلك سرطان المعدة. 

وأكد النخيلي من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه يجب أن يتم تشخيص سرطان المعدة من خلال فحص طبي متخصص واختبارات تشخيصية مثل التنظير الهضمي وفحوص الصور الطبية، قد تشمل بعض العلامات المحتملة التي يمكن أن تظهر بعد الأكل وتشير إلى سرطان المعدة:

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أعراض سرطان المعدة 

آلام البطن: قد يشعر الشخص بآلام أو ضغط في منطقة المعدة بعد تناول الطعام، ومع ذلك، يجب أن يتم استبعاد الأسباب الأخرى المحتملة لهذه الآلام.

 سرطان المعدة 

صعوبة في البلع: إذا كان هناك انسداد أو تضيق في المريء أو المعدة بسبب وجود ورم، فقد يشعر الشخص بصعوبة في البلع بعد تناول الطعام.

فقدان الشهية وفقدان الوزن: قد يشعر الشخص المصاب بسرطان المعدة بفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر، حيث يصعب عليه تناول الكمية المعتادة من الطعام.

الغثيان والقيء: قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المعدة من حالات مستمرة من الغثيان والقيء بعد تناول الطعام.

 سرطان المعدة 

انتفاخ البطن: قد يشعر الشخص بانتفاخ في منطقة البطن بعد تناول الطعام، وهذا قد يكون نتيجة لتضخم ورم في المعدة.

 سرطان المعدة 

تذكر أن هذه العلامات ليست خاصة بسرطان المعدة فقط، وقد تكون مرتبطة بعدة أسباب أخرى، إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض أو لديك قلق بشأن صحتك، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة.

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