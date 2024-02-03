آثار القاهرة تعلن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور محسن صالح ، سيتم فتح باب الالتماسات لمرحلة الدراسات العليا بداية من يوم الثلاثاء المقبل 6/2/2024 وحتي يوم الاحد الموافق 11/2/2024

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، قال الدكتور محمد الخشت، إن التعليم الجامعي ‏استطاع أن يحقق تقدّما كبيرا في السنوات الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسة، مؤكدًا أنه لا يزال أمامنا خطوات أخرى إضافية وهذا لا يقلل من حجم الجهود المبذولة وحجم الإنجازات الكبرى التي حدثت لملف التعليم بشكل عام.

وأكد الدكتور الخشت، خلال حواره على الفضائية المصرية مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، أنه يجب أن تكون هناك مظلة واستراتيجية عامة للتعليم بكل أنواعه تحقق أهداف الوطن وتصب في بناء الدولة وعملية التنمية المستدامة.

وأضاف أنه يمكن أن يكون هناك تنوع داخلي في هذه الاستراتيجية وتحت هذه المظلة بشرط أن تكون هناك إدارة عليا واحدة لأنظمة التعليم المختلفة؛ فليس هناك ما يمنع من وجود أنظمة متنوعة تحت مظلة واحدة .

‏وقال الدكتور الخشت، إننا نحتاج إلى جهود وخطوات إضافية للعمل على تغيير محتوى التعليم وهذه مسألة مهمة جدا لمواكبة التطورات العالمية والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، مشيرا إلى إدخال جامعة القاهرة الذكاء الاصطناعي لأول مرة وتغيير المناهج في كلية الحاسبات والمعلومات، لذلك أصبحت جامعة القاهرة من أسباب تقدم مصر في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.