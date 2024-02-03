جراء ضربات أمريكا.. مصرع 18 من الفصائل الموالية لإيران في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصرع 18 على الأقل من عناصر الفصائل الموالية لإيران في سوريا جراء الضربات الأمريكية أمس.

وحسب المرصد السوري، نفذت الطائرات الأمريكية جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

واستهدفت خلال تلك الجولات 26 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي بالقرب من قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب.

وفي البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري.

وفي مدينة دير الزور استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش.

وأسفرت الضربات عن مقتل 18 عنصر من الفصائل في حصيلة غير نهائية لتلك الضربات.