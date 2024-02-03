وزيرا خارجية الإمارات والنرويج يبحثان الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني الشقيق.

ووفق وسائل إعلام؛ فقد تم بحث المساعي الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وأهمية تعزيز الدعم الإنساني الدولي لأهالي غزة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة وتوفير الحماية لكافة المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بشكل مكثف ومستدام.