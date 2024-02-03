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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسابقة إبداع 12... «كفر الشيخ» أول الجامعات المصرية في دوري المعلومات الثقافي

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

حصدت جامعة كفر الشيخ، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة إبداع 12 في مجال دوري المعلومات الثقافي.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرزاق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة والدكتور محمد مصطفى عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور رشدي العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأحرزت جامعة كفر الشيخ العلامة الكاملة في التصفيات التمهيدية، وفازت على جامعة الزقازيق في دور الـ 16، وعلى جامعة النيل في دور الـ 8، ثم فازت على جامعة السويس في دور نصف النهائي، وعلى جامعة سوهاج في المباراة النهائية لتتوج بدرع إبداع 12.

كما فاز الطالب محمد رفعت بجائزة الطالب المثالي على مستوى جامعات مصر بالبطولة، والطالبة آية مهدي بجائزة الطالبة المثالية على مستوى جامعات مصر بالبطولة.

الطلاب الستة أعضاء فريق جامعة كفر الشيخ هم: آية مهدي، دينا الأمير، محمد رفعت، أحمد يسري، محمد شاهين، عمرو فوزي.

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