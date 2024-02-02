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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمدينة برج البرلس |صور

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، في رفع وكسح مياه الأمطار من محاور الطرق والشوارع الرئيسية، تحت إشراف سليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، بالتعاون مع وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة برئاسة محمود زهران، مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة.

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شدَّد محافظ كفر الشيخ على استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحسين منظومة النظافة وصيانة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت محافظة كفر الشيخ تعرضت لموجة من الطقس السيئ عقب هطول الأمطار الغزيرة على مدن وقرى المحافظة لاسيما المناطق الشمالية الساحلية في برج البرلس ومطوبس وبلطيم.

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