تكليفات جديدة وتنقلات بين مديري المستشفيات العامة والمركزية بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، حركة تكليفات جديدة وتنقلات بين مديري المستشفيات العامة والمركزية، بناءً على ترشيح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة.

وتضمنت الحركة تكليف الدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى سيدي غازي المركزي؛ للعمل مديراً لمستشفى كفر الشيخ العام، خلفاً للدكتور ياسين رمضان الذي جرى تكليفه مديراً لإدارة المستشفيات بإدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة.

كما شملت الحركة، أيضاً، تكليف الدكتور إيهاب طلعت الفقي، مديراً لمستشفى بيلا المركزي، والدكتور عبد الرحمن سرحان، مديراً لمستشفى برج البرلس المركزي، والدكتور إبراهيم الشناوي، مديراً لمستشفى سيدي غازي المركزي.