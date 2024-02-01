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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكليفات جديدة وتنقلات بين مديري المستشفيات العامة والمركزية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، حركة تكليفات جديدة وتنقلات بين مديري المستشفيات العامة والمركزية، بناءً على ترشيح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة.

تكليف حسين عبد الرازق مديراً لمستشفى كفر الشيخ العام

تكليف أميرة عبد السلام مديرًا لإدارة العلاج الحر بكفر الشيخ

وتضمنت الحركة تكليف الدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى سيدي غازي المركزي؛ للعمل مديراً لمستشفى كفر الشيخ العام، خلفاً للدكتور ياسين رمضان الذي جرى تكليفه مديراً لإدارة المستشفيات بإدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة.

كما شملت الحركة، أيضاً، تكليف الدكتور إيهاب طلعت الفقي، مديراً لمستشفى بيلا المركزي، والدكتور عبد الرحمن سرحان، مديراً لمستشفى برج البرلس المركزي، والدكتور إبراهيم الشناوي، مديراً لمستشفى سيدي غازي المركزي.

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