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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكليف أميرة عبد السلام مديرًا لإدارة العلاج الحر بكفر الشيخ

د.أميرة هانم عبد
د.أميرة هانم عبد السلام

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تكليف الدكتورة أميرة هانم عبد السلام فهمي، مديراً لإدارة العلاج الحر، لمدة 3 شهور، بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

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الدكتور أميرة هانم عبد السلام فهمي، كانت تشغل من قبل منصب مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة، ومن المشهود لها بالكفاءة العلمية والإدارية، وحاصلة على العديد من العديد من الدورات التدريبية من الاكاديمية الوطنية للتدريب ضمن برنامج «المرأة تقود»، و«المسئول المحترف».

وحصلت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، على دبلومة إدارة الأعمال جامعة ميزوري الأمريكية ودبلوم الجودة من الجامعة الأمريكية، ودبلومة إدارة الأعمال، ودبلومة مكافحة العدوى.

د.أميرة هانم عبد السلام 
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