عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشكر الري على تنفيذ مشروعات تنموية لصغار المزارعين بالمناطق الساحلية

وزير الري ومحافظ
وزير الري ومحافظ كفر الشيخ

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مستر، أليساندرو فراكاسيتي، على جهودهم في تنفيذ المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين المستثمرين في المناطق الساحلية المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر في محافظة كفر الشيخ.

وزير الري ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مشروعات حماية الشواطئ بالبرلس

وزير الري يتفقد مشروعات التمكين الاقتصادي لمواجهة التغيرات المناخية بكفر الشيخ |صور

وصرح وزير الموارد المائية والري بأنه تم إنشاء عدد من نماذج حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ منها إنشاء جسر رملي بفعل العوامل الطبيعية وقد ارتفع مستوي الجسر إلى متر فوق سطح البحر مشيراً إلى أن الرمال المكون للجسر قليلة المسامية كما تم وضع البوص علي جانبي الجسر وفقا لاقتراح سكان المنطقة لزيادة تماسك الجسر الرملي لحماية الشواطئ.

وفي كلمته، أبدى ممثل البرنامج الإنمائي اهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون، مشيداً بالمجهودات المبذولة من محافظة كفر الشيخ والوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار إلى وضع هذه المشروعات على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر، لافتاً إلى أنه من المزمع بحث تعزيز سبل التعاون الممكنة مع مصر بهدف تحقيق التنمية والتعاون المشترك.

التغيرات المناخية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المشروعات الزراعية المناطق الساحلية الموارد المائية والري الموارد المائية هانى سويلم وزير الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

ورطة قضائية فى الزمالك.. جريمة جنائية سببها المندوه الحسيني

موضوعات متعلقة

وزير الري يتفقد مشروعات التمكين الاقتصادي لمواجهة التغيرات المناخية بكفر الشيخ |صور

وزير الري ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مشروعات حماية الشواطئ بالبرلس

تكليف حسين عبد الرازق مديراً لمستشفى كفر الشيخ العام

كفر الشيخ.. تحرير 33 محضرا ضد المخابز المخالفة ببيلا

محافظ كفر الشيخ: بدء إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبوغنام الأثري ببيلا|صور

تحرير 199 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية بكفر الشيخ

إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ | صور

بمشاركة 30 طليعًا.. ورشة تدريبية عن صناعة الشموع للنشء في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

طارق الشناوي يرشح عددا من نجمات السينما المصرية لتصدر أفيشات الأفلام

مصر للطيران تتعاقد مع Hainan الصينية لخدمة رحلاتها بمطار القاهرة

لهذ السبب.. مفوض الأونروا يعلن وقف عمليات المنظمة نهاية فبراير في غزة

أول تعليق من زيلينسكي بشأن منح الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لأوكرانيا

الدفاع الروسية: إسقاط 68 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

إصابة 12 شخصاً بينهم سودانيين في حادث بمصر الجديدة.. تفاصيل وصور|خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ