محافظ كفر الشيخ يشكر الري على تنفيذ مشروعات تنموية لصغار المزارعين بالمناطق الساحلية

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مستر، أليساندرو فراكاسيتي، على جهودهم في تنفيذ المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين المستثمرين في المناطق الساحلية المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر في محافظة كفر الشيخ.

وصرح وزير الموارد المائية والري بأنه تم إنشاء عدد من نماذج حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ منها إنشاء جسر رملي بفعل العوامل الطبيعية وقد ارتفع مستوي الجسر إلى متر فوق سطح البحر مشيراً إلى أن الرمال المكون للجسر قليلة المسامية كما تم وضع البوص علي جانبي الجسر وفقا لاقتراح سكان المنطقة لزيادة تماسك الجسر الرملي لحماية الشواطئ.

وفي كلمته، أبدى ممثل البرنامج الإنمائي اهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون، مشيداً بالمجهودات المبذولة من محافظة كفر الشيخ والوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار إلى وضع هذه المشروعات على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر، لافتاً إلى أنه من المزمع بحث تعزيز سبل التعاون الممكنة مع مصر بهدف تحقيق التنمية والتعاون المشترك.