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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الري يتفقد مشروعات التمكين الاقتصادي لمواجهة التغيرات المناخية بكفر الشيخ |صور

وزير الري
وزير الري

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، وأليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم الخميس، عدداً من مشاريع الري السطحي التي تعمل بالطاقة الشمسية والصوب الزراعية للتمكين الاقتصادي ضمن مشروعات الحد من التغيرات المناخية بمركزى مطوبس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إن المشروع يهدف إلى دعم فرص التمكين الاقتصادي والتوعية للتقليل من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية بقرى مركز مطوبس وبلطيم وجنوب الطريق الدولي الساحلي وسيتم تنفيذ المشروع خلال عام مع الالتزام بالخطة التنفيذية للأنشطة التى يتم الاتفاق عليها.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن مشروعات التمكين الاقتصادي يستفيد منها 105 من الشباب من الجنسين وأسرهم، وأنه وجه بتدريب 150 متدربا على تصنيع منتجات الألبان وخلط الأعلاف بقرى مركز مطوبس، ومركز بلطيم، وجنوب الطريق الدولي الساحلي، محافظة كفر الشيخ.


وتابع: ويستهدف البرنامج تمكين الشباب من الجنسين أصحاب المهارات أو الأفكار الريادية من الفئات الفقيرة والمهمشة ويضع البرنامج ضوابط ومعايير لاختيار هؤلاء الشباب ليتم دمجهم في المجتمع لتحقيق تكافؤ الفرص ويستطيعون من خلالها الاستغلال الامثل لطاقاتهم ومواردهم وأفكارهم وجني الأرباح والانفتاح على الأسواق.
 

ويهدف المشروع إلى توفير فرصة عمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التمكين من المشروعات الصغيرة ودعم المشروعات القائمة والتي تدر عليهم دخلاً ثابتاً يساعد في إعالة أنفسهم وذويهم.

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