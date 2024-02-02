وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح مسجد سلام بسيدي سالم.. صور

افتتح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مسجد سلام بعزبة سلام بقرية تيدا، بإدارة أوقاف سيدي سالم شرق.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، وعدد من التنفيذيين وعلماء الأزهر والأوقاف.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة والتى كانت بعنوان «من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة»، مشيراً إلى التزام جميع المساجد بالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات بفضل الله.

واختتم تصريحاته قائلاً: نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر قيادة وشعباً، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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