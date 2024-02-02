عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح مسجد سلام بسيدي سالم.. صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ
وكيل أوقاف كفر الشيخ

افتتح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مسجد سلام بعزبة سلام بقرية تيدا، بإدارة أوقاف سيدي سالم شرق.

رئيس جامعة كفر الشيخ: المدينة الطبية ستفوق المستويات العالمية

رياضة كفر الشيخ تنظم المعسكر الكشفي لعشائر الجوالة بمركز شباب شنو

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، وعدد من التنفيذيين وعلماء الأزهر والأوقاف.


وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة والتى كانت بعنوان «من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة»، مشيراً إلى التزام جميع المساجد بالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات بفضل الله.

واختتم تصريحاته قائلاً: نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر قيادة وشعباً، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

FB_IMG_1706874395661
FB_IMG_1706874395661
FB_IMG_1706874379244
FB_IMG_1706874379244
FB_IMG_1706874384304
FB_IMG_1706874384304
FB_IMG_1706874400406
FB_IMG_1706874400406
علماء الأزهر والأوقاف الأزهر والأوقاف افتتاح المساجد الإسراء والمعراج كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

إيهاب الكومي: رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

موضوعات متعلقة

تكليفات جديدة وتنقلات بين مديري المستشفيات العامة والمركزية بكفر الشيخ

رياضة كفر الشيخ تنظم المعسكر الكشفي لعشائر الجوالة بمركز شباب شنو

تكليف أميرة عبد السلام مديرًا لإدارة العلاج الحر بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشكر الري على تنفيذ مشروعات تنموية لصغار المزارعين بالمناطق الساحلية

وزير الري يتفقد مشروعات التمكين الاقتصادي لمواجهة التغيرات المناخية بكفر الشيخ |صور

وزير الري ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مشروعات حماية الشواطئ بالبرلس

تكليف حسين عبد الرازق مديراً لمستشفى كفر الشيخ العام

كفر الشيخ.. تحرير 33 محضرا ضد المخابز المخالفة ببيلا

ترشيحاتنا

الأزهر يحتفي بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في معرض الكتاب

13 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى

الطقس الآن.. سحب متفرقة تغطي القاهرة الكبرى ومدن القناة والصعيد وأمطار غزيرة قادمة

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

غلق ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات شهرا لإستكمال المونوريل بالقاهرة

6 جامعات مصرية في قائمة أفضل 1000 بين 32 ألف جامعة عالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

في عيد ميلادها| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة كريم فهمي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

فيديو

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

ملابس نسائية لإخفاء الوجه والهيئة.. قصة سرقة جواهرجي العياط

الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ