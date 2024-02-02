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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة كفر الشيخ: المدينة الطبية ستفوق المستويات العالمية

صدى البلد

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ المدينة الطبية بالجامعة كانت حلما لأبناء المحافظة، وأصبحت حقيقة بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الطبية والمحافظة والجامعة، مشددًا على أنها ستكون مفتوحة لكل أنحاء الجمهورية.


وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «سيكون لدينا أكبر مستشفى طوارئ في دلتا مصر كلها حيث تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع وتتكون من 9 أدوار متكررة، بواقع 45 ألف متر مربع».


وتابع، أن مستشفى طوارئ جامعة كفر الشيخ تشمل كل التخصصات المرتبطة باستقبال حالات الطوارئ وإجراء العمليات والتدخل الجراحي الفائق والعناية المركزة والعناية الجراحية والغسيل الكلوي والحروق، موضحًا ان المستشفى دخل الأمتار الاخيرة في التشطيب، وستكون طفرة في تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة الفائقة لأهالي الدلتا.


وواصل: «وهناك أيضا مستشفى الأورام الجامعي التي تقع على مساحة 2200 متر بـ4 طوابق فيها 78 سرير وأجهزة علاج كيماوي وعلاج إشعاعي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي المستمر، أي أن هذه المدينة مفخرة على أرض الجامعة، وهي تفوق المستويات العالمية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في إطار اهتمامه بصحة المواطن وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمصريين».
 

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