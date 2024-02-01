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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة كفر الشيخ تنظم المعسكر الكشفي لعشائر الجوالة بمركز شباب شنو

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ بمركز شباب شنو ، المعسكر الكشفي لعشائر الجوالة بمشاركة أعضاء فرق الجوالة بمراكز شباب «كفر الشيخ، شنو» للتدريب على المهارات والتقاليد الكشفية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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حاضر اللقاء محمد المصري القائد الكشفي رئيس جمعية الكشافة الجوية المصرية فرع كفر الشيخ بالشرح والتنفيذ مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن تاريخ الحركة الكشفية وأنواع النيران، البلط واستخداماتها، وقياس الارتفاعات، الحبال وأنواعها، العقد والربطات، تقديم العروض والتطبيقات، الرحلة الخلوية، الوعد والقانون، مبادئ وتقاليد الحركة الكشفية.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى اهتمام الدولة المصرية بتنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم وتعد الأنشطة الكشفية هي الأفضل في المساعدة على تنمية الشباب بدنياً واجتماعياً وثقافياً.

كما أكد، حرص القادة المدربين على تقديم العروض والتطبيقات أثناء الرحلات الخلوية للمنضمين للمعسكر، وشرح مدلول الوعد والقانون الكشفي، وكذلك الالتزام بمبادئ الحركة الكشفية.

قدمت فعاليات المعسكر الكشفي بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة عبد الفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية، وفتحي جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وتنفيذ فريق عمل مراكز الشباب.

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