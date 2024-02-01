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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يوجه باستمرار تكريك منطقة مصب مصرف كيتشنر لتسهيل حركة مراكب الصيد

لقاء اليوم
لقاء اليوم

قام  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بتفقد أعمال حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي"كيتشنر" ، وأحد مواقع الصوب الزراعية بكفر الشيخ ، وأحد المزارع التى تستخدم المياه متوسطة الملوحة بأراض ملحية .

وتفقد الدكتور سويلم أعمال حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) على البحر المتوسط والتي تضم عدد (2) لسان حجرى بطول 300 متر لكل منهما بخلاف عدد (15) رأس حجرية منفذة و (١٣) رأس حجرية جار تنفيذها شرق المصب ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار تكريك منطقة مصب مصرف كيتشنر بشكل دائم لتسهيل حركة مراكب الصيد من وإلى البحر ، كما وجه سيادته بتقييم كفاءة الأعمال المنفذة بالرؤوس الحجرية وسرعة نهو الأعمال الجارية .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه  إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر أحد مواقع الصوب الزراعية بمحافظة كفر الشيخ الممولة بمنحة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي .. حيث أشاد الدكتور سويلم بهذه التجربة المميزة التي تُعد نموذجاً ناجحاً لترشيد إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية ورفع كفاءة وحدة المياه وتقليل عدد ساعات تشغيل طلمبات الرفع وبالتالي تقليل التكلفة ، حيث تم تجربة طرق متنوعة للزراعة وعمل مقارنات بين هذه الطرق لإختيار أفضلها للزراعة ، كما يتم إستخدام مياه الصرف الزراعى الناتجة عن الصوبة في الإستزراع السمكى الذى ينتج عدد ٢٠ ألف زريعة سنوياً ، مع الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة من سعف النخيل والمخلفات الأخري مثل قش الأرز .

وأشار الدكتور سويلم لإستعداد الوزارة لدعم هذا المشروع المتميز سواء فنياً أو من خلال الدعم لتوفير تمويل بقرض يتم سداده من العائد المادى للمحصول ، مع دراسة زراعة نبات (الأزولا) المتحمل للملوحة كعلف للحيوانات .

كما أشاد الدكتور سويلم بإستخدام المزارعين بالمنطقة لمضخة واحدة تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة عدد (١٥) مزارع ، موجهاً بقيام قطاع تطوير الرى بنقل هذه التجربة المميزة لروابط مستخدمي المياه بالمنطقة لتعريفهم بهذه التجربة التي تم تنفيذها بالصوب الزراعية وما نتج عنها من ترشيد للمياه وزيادة الإنتاجية المحصولية والإعتماد على الطاقة الشمسية وتوفير الديزل والكهرباء .

وخلال زيارة للمزرعة التى تستخدم المياه متوسطة الملوحة بأراضى ملحية لزراعة محصول الكينوا بإستخدام مياه بملوحة تصل إلى ١٠٠٠ جزء في المليون .. أشار الدكتور سويلم لأهمية زراعة محصول الكينوا خاصة مع المياه متوسطة الملوحة ، كما وجه سيادته بدراسة كمية مياه الغسيل المطلوبة بخلاف مياه الري اللازمة للزراعة بهدف غسيل التربة وتقليل كمية الأملاح بها ، والتوجيه بسرعة دراسة تنفيذ شبكة صرف مغطى بالمنطقة لتخفيض منسوب المياه الأرضية ، ومشيداً بمجهودات المزارعين بالمنطقة في تنفيذ الري بالتنقيط بأراضيهم الزراعية لمواجهة مشكلة ملوحة التربة وعلاج مشكلة إرتفاع منسوب المياه الأرضية .

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