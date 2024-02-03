بولندا: وكلاء إيران لعبوا بالنار والآن هي تحرقهم

أعلنت بولندا، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا حدثت لأن وكلاء طهران “لعبوا بالنار”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل “لقد لعب وكلاء إيران بالنار لأشهر وسنوات، والآن النار تحرقهم”.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، شن غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، واستهداف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وفصائل أخرى تابعة له.

وقالت القيادة في بيان، إن الجيش الأميركي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم استهدافها "مقرات القيادة والعمليات، ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات، والمرافق اللوجستية، ومخازن الذخيرة"، لهذه الفصائل المسلحة، والذين "سهلوا الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وفق البيان.