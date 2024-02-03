محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لـ " حياة كريمة " بـ 149 قرية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتى يجرى تنفيذها بعدد 149 قرية وللوقوف على الأعمال النهائية تمهيدًا لتشغيل المشروعات التي تم نهوها وتلافي كافة الملاحظات بشكل عاجل بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والمهندس محمد ماهر رئيس قطاع بدار الهندسة والمهندسة فاطمة مصطفى بدار الهندسة وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ومديرى مديريات الخدمات بالمحافظة و رؤساء المراكز والاحياء ومسئولى جهاز التعمير وشركات المرافق .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في كل مشروع من القطاعات ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن وبحث المقترحات لمواجهة المعوقات أو أى ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات ، واستعراض نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية للمرحلة الأولى التي تم ويجرى تنفيذ مشروعاتها بـ 149 قرية بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة واستعرض آليات تلافي الملاحظات التي يتم رصدها من قبل مسئولي دار الهندسة ورصد المعوقات التي تواجه عملية الاستلام لبعض الأعمال الإنشائية بمراحل التنفيذ النهائية لعدد من المشروعات والعمل على التنسيق بين القطاعات لإيجاد الحلول الجذرية لتجاوزها ودخولها الخدمة.

واستعرض اللواء مجدى أحمد محمود، ومسئولي دارى الهندسة ، ابرز الملاحظات التي تم رصدها بالمشروعات بقرى ومراكز المحافظة ، فضلًا عن الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق لتلك المشروعات تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها في أسرع وقت بعد تلافي كافة الملاحظات بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير.



وكلف محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – نائبه المهندس عمرو عبد العال والسكرتير المساعد المحاسب عدلى أبوعقيل بالمتابعة المستمرة لأعمال مشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مؤكدًا على متابعته الميدانية والمستمرة لنتائج تقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها ومتابعته لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات المتواصلة للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل .

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالنزول المستمر إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة وجودها مؤكدًا على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات وممثلي القطاعات المعنية لمراجعة آخر الملاحظات التي يتم رصدها لمختلف المشروعات التي تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية استعدادًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.



جدير بالذكر أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بـ 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 98 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 82 مشروعا والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين ( أسواق ومواقف ونقاط إطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم إنهائها بنسبة 100 % و 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه و واحد مجمع حرفى بقرية الشامية بساحل سليم وتم تشغيله .

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه حتى الان ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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