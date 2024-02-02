محافظ أسيوط: استمرار تنظيم قوافل بيطرية مجانية بالمراكز

أكد اللوء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنظيم القوافل الطبية والبيطرية والعلاجية بكافة التخصصات في القرى الأكثر احتياجاً تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في الأماكن النائية والبعيدة عن الحصول على الخدمات مشيراً إلى تنظيم 6 قوافل بيطرية مجانية بقرى بمركزي ديروط والبداري وذلك بالتنسيق بين مؤسسة مصر الخير ومديرية الطب البيطري مشيداً بالجهود المبذولة من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مؤسسة مصر الخير في الوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.



حيث نظمت مؤسسة مصر الخير قوافل بيطرية تنموية علاجية مجانية بمشاركة فرق طبية متخصصة من الأطباء البيطريين بمعهد بحوث التناسلية الحيوانية بوزارة الزراعة بقرية ساو، وكوم انجاشة، وقرية نزلة عبداللاه بمركز ديروط ، ونجع جزيرة قاو، وقرية العقال قبلي بمركز البداري وذلك لتوفير خدمات بيطرية متعددة بالقافلة كـ(توقيع الكشف الطبي ، صرف الأدوية ، سونار) لصغار المربين بالقرى المستهدفة وذلك بإشراف محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط.



وأشار المحافظ إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات والفاعليات لتوفير الرعاية للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية وملموسة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".