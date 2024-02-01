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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحديد هوية الأشخاص من خلال بصمة القلب.. مشروع ابتكاري لطلاب جامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يستقبل الفريق الطلابي

نفذ طلاب جامعة أسيوط، مشروعا ابتكاريا، يعمل على تعزيز التكامل بين القطاع الطبي والتكنولوجي، وتقوم فكرته على تطوير نظام (Heartizm)؛ لتحديد ومعرفة هوية الأشخاص عن طريق بصمة القلب (ECG Heart Biometrics)، والتى تحتوي على خصائص مميزة ومختلفة من شخص لآخر، ويمكن اعتبارها بصمة حيوية؛ لتحديد الهوية، وتوفير الحماية والأمان لجميع المصالح الحكومية، والمؤسسات الدولية، كما يمكن استخدامها بديلاً لأنظمة الحضور والانصراف التقليدي؛ نظراً لدقتها، وصعوبة اختراقها، ويمكن للنظام أن يتعرف على كثير من أمراض القلب التي يعتمد تشخيصها بالكامل علي (ECG Signals)، ومن ثم ضمان متابعة مستمرة لكل مستخدم لحالته الصحية المرتبطة بذلك.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، على دعم ورعاية الطلاب المبتكرين، وتسخير كافة المقومات والإمكانيات لهم، وتشجيعهم على القيام بمشروعات من شأنها أن تسهم في بناء الوطن، مشيرًا إلى ما قدموه طلابنا من نموذج مشرف للجامعة محليا ودولياً، في إطار حرص الجامعة على المشاركة في المسابقات المختلفة، التي تقوم بدور فعالً في فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب، بما يسهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة بمفهومها الشامل.

شارك الفريق في عدد من المسابقات المحلية، والدولية، وحصد العديد من المراكز، وتم  تأهيله إلي نصف نهائيات مسابقة (Dell Technologies) ، ومسابقة (Microsoft cup) ، كما حصل على المركز الأول في هاكثون جامعة بنها على مستوى الجامعات المصرية، والمركز الثاني في مسابقة (Google IWD Solution Challenge) ، والوصول إلى أفضل ( 15)  مشروعاً في مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي بالإسكندرية (ISEIC'2023) ، وأسهم الفريق في تمثيل الجامعة بشكل مشرف محليا ودولياً.
 

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ضم الفريق الطلابي كلا من : إسلام يحيي أحمد، ستيفن وحيد سعد، ماريا سامح الفونس، استير الزق زكري، ميرا رأفت ظريف، ساندي عصام أدور، سلفيا أشرف صابر وتحت إشراف الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

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