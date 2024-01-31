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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة أسيوط تطلق برنامجاً تنموياً لقرى المحافظة ضمن مساهمتها في خطط الدولة

جامعة أسيوط تستعد
جامعة أسيوط تستعد لاطلاق برنامج تنموي بقرى المحافظة

أطلق مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، برنامجاً تنموياً، يبدأ تنفيذه خلال منتصف شهر فبراير المقبل، بهدف تنمية قرى ومدن المحافظة، وذلك من خلال البدء فى ثلاثة قرى، هى: (قرية بنى شعران بمركز منفلوط، قرية العتمانية بمركز البدارى، وقرية بنى زيد بمركز الفتح).

يأتي البرنامج التنموي بالتعاون مع المحافظة؛ تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإشراف الدكتور محمد أحمد عدوى مدير مركز دراسات المستقبل، وتنفيذ فريق عمل مركز دراسات المستقبل، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية للقري المشاركة فى البرنامج، وفقا لأهداف البرنامج، ومراحل تنفيذه.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعةأسيوط ؛ إن البرنامج يستهدف؛ تفعيل دور الجامعة مع المحافظة فى عدة محاور مهمة، هي: التنمية المحلية وتعزيز القدرات البشرية، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الموارد الطبيعية، وتوظيف المنهجيات العلمية، وقدرات وإمكانات الجامعة العلمية والتطبيقية؛ فى تقديم حلول علمية، وآمنة للمشكلات والتحديات التى تواجه هذه القرى.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط تحرص علي المشاركة الفاعلة في جميع مجالات العمل التنموي، والمجتمعي، والمساهمة في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، في ضوء مسؤوليتها المجتمعية للمساهمة في التنمية المحلية والحفاظ على البيئة، فضلا عن الاهتمام ببناء الإنسان، ومساندة القرى الأكثر احتياجا، وفق رؤية واستراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى اهتمام الجامعة بالربط بين الجانب الأكاديمي، والعلمي والخدمي، وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة؛ الهادفة إلى فتح قنوات للتواصل الفعال مع كافة شرائح المجتمع، واستغلال كافة مواردها المادية والبشرية؛ في سبيل تحقيق هذا الهدف.

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من جهته، أفاد الدكتور محمد عدوي، أنه تم إجراء عدد من الزيارات الميدانية، والاستكشافية، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ للقري المتضمنة في البرنامج؛ لرصد المشكلات والاحتياجات المجتمعية بها بطريقة علمية سليمة، كما تم عقد اجتماع تنسيقى، بمقر المحافظة.

وأسفر الاجتماع؛ عن وجود مشكلات أساسية فى مجال الزراعة، مثل انتشار بعض الآفات الزراعية، والحشرات، إلي جانب المشكلات المتعلقة بتوفير المياه الخاصة برى الأراضى، وكذلك الصرف الزراعى، بالإضافة إلى وجود بعض المشكلات المتعلقة بتعزيز الصناعات الغذائية، والمساهمة فى توزيع المنتجات الزراعية المختلفة؛ سواء فى محافظة أسيوط، أو تأجير تلاجات، ووحدات إنتاجية، تؤهل هذه المنتجات للتصدير خارج مصر.

وأضاف الدكتور محمد عدوي؛ أن الاجتماع تطرق إلي البحث عن آليات لزيادة إنتاج المحاصيل التى يتم زراعتها فى القرى الثلاث، لافتاً إلى أهمية الاستثمار فى مجالات؛ الصناعات الغذائية، وإنتاج الزيوت من المحاصيل الزراعية المختلفة التى تشتهر بها محافظة أسيوط، مع مراعاة المعايير البيئية الواجب الالتزام بها، عن تحقيق آليات التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بالتخلص من المخلفات الزراعية، والعمل علي استثمارها فى إنتاج بعض المنتجات المحلية التى يمكن تسويقها بعد ذلك.

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