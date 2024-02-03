تضم قوات أمريكية .. حقيقة تعرض قاعدة الحرير بالعراق لهجوم

نفت مصادر أمنية، لوكالة “رويترز” للأنباء، أي هجوم على القوات الأمريكية في قاعدة الحرير الجوية بالعراق.

وأعلنت الفصائل الإسلامية في العراق، اليوم السبت، أنها استهدفت قاعدة الحرير الجوية في شمال البلاد، والتي تستضيف قوات أمريكية.

ويعد هذا ثاني هجوم للفصائل ردًا على الضربة الانتقامية التي نفذتها القوات الأمريكية على عدد من الأهداف في سوريا والعراق.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية” في وقت سابق، أن قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار تعرضت لاستهداف من قبل فصائل عراقية مسلحة.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، شن غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، واستهداف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وفصائل أخرى تابعة له.

وقالت القيادة في بيان، إن الجيش الأميركي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم استهدافها "مقرات القيادة والعمليات، ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات، والمرافق اللوجستية، ومخازن الذخيرة"، لهذه الفصائل المسلحة، والذين "سهلوا الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وفق البيان.