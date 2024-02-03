الزمالك يوضح سبب سفر حسين لبيب لقطر

كشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، مفاجآت حول قيم صفقات نادي الزمالك وموعد الإعلان عن اللاعبين الجديد المنضمين.

وقال سالم خلال تصريحات تلفزيونية، :" يوم الأثنين المقبل سيتم عقد مؤتمر صحفي سنقوم فيه بتقديم جوزيه جوميز والصفقات الجديدة، وسيكون هناك كشف حساب لشهر يناير.

وعن حقيقة تواجد رئيس النادي حسين لبيب في قطر لضم لاعبين جدد وانهاء ملف رعاية أجنبية، أكد سالم:" تواجد رئيس النادي في قطر لظروف عمل خاصة به ليس لها علاقة بما تردد عن ضم لاعبين مثل بغداد بونجاح أو بن شرقي أو عقد رعاية جديد".

وأشار إلي أن عندما يعود لبيب للقاهرة سيعقد جلسة مع معتمد جمال وأحمد مجدي لإقناعهم بالتواجد داخل نادي الزمالك والتمسك بإستمرارهم خلال الفترة المقبلة.