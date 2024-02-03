مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أن يوم الأثنين المقبل سيتم عقد مؤتمر صحفي سنقوم فيه بتقديم جوزيه جوميز والصفقات الجديدة، وسيكون هناك كشف حساب لشهر يناير.



وأضاف سالم خلال تصريحات تلفزيونية،:" لا أستطيع إعلان راتب جوميز ولكنه في حدود المعقول ووفقًا لما تفرضه علينا الظروف الحالية، حيث لم يكن متاحًا التعاقد مع مدرب بالأرقام المالية الكبيرة والمبالغ فيها، إلا أن راتبه مناسب لنادي الزمالك".

وعن ما تردد عن تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي، أكد سالم،:" في الفترة الفترة الحالية نعمل على إغلاق الميركاتو تمامًا، و ننتظر حالياً الرد في صفقة التعاقد مع مصطفى أشرف واذا توقفت الصفقة سننهي تماماً ملف الصفقات.