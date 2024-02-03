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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيف ودع معتمد جمال لاعبي الزمالك وجهازه المعاون؟ .. تفاصيل

صدى البلد

حرص معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك على حضور جزء من مران اليوم من أجل توجيه الشكر للاعبين والجهاز المعاون له في الفترة الماضية.

وقام المدير الفني السابق بوداع لاعبي الزمالك خلال الجلسة التي حضرها برفقة الجهاز الفني الجديد ، ومن جانبه وجه جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الشكر لمعتمد جمال على الفترة التي قضاها مؤكدا على  تقديره لكافة المجهودات التي قام بها.

وكان معتمد جمال  تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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