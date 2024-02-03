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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف مفاجأة حول مبلغ صفقة عبد الله السعيد

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الأخبار التي تم تداولها حول دفع النادي أموال ضخمة في صفقات الزمالك الانتقالات الشتوية غير صحيحة.

 وفي تصريحات تلفزيونية، نفى سالم الأرقام التي انتشرت والتي تشير إلى دفع مبالغ باهظة في صفقات الزمالك الشتوية.

صفقات الزمالك 

وقال سالم: "الأرقام التي تم ذكرها بشأن صفقات الزمالك تحتوي على الكثير من المبالغة طريقة التفاوض اختلفت كثيرًا هذا الموسم، ولا يوجد فكرة بأن اللاعبين يتم تسعيرهم بمبالغ تصل إلى 30 أو 40 مليون جنيه".

وأضاف: " الصفقات  الجديدة تمت بشكل احترافي، مع الالتزام بدفع مقدم التعاقد وأقساط الصفقة، واتفاق على بنية البيع. هذا جعل سوق الانتقالات الحالي سعيدًا للجماهير بسبب الأسعار العادلة".

وأكد سالم أن صفقة عبد الله السعيد تمت بمقابل مالي، ولكن ليس بالأرقام المبالغ فيها التي تم تداولها.

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