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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأول من نوعه .. السعودية تطلق منتج "صح" غدا

ارشيفي
ارشيفي

ينطلق غدا الأحد منتج "صح" - شهادة استثمار - ؛ كأول منتج إدخاري مخصّص للأفراد في السعودية بالتعاون بين وزارة "المالية" السعودية  و"إدارة الدين".

واكد مركز إدارة الدين أن  منتج "صح" متوافقٌ مع الشريعة ويوفّر عوائد مجزية، مشيرا الي ان الحد الأدنى للاشتراك في المنتج  ألف ريال، والحد الأعلى هو 200 ألف ريال بحسب صحيفة سبق السعودية .

وكان رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة عبدالعزيز الفريح؛ قد ذكر أن إطلاق منتج "صح" يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزءٍ من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهدافٍ مستقبلية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الديْن هاني المديني؛ أن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، والتي ستُطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بمنتج "صح"، مبينًا أن "هذه المبادرة تمثل حافزًا للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عددٍ من المنتجات الادخارية لأهدافٍ محدّدة لفئاتٍ مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها".

ويوفّر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية "صح" عوائد مجزية، وسيُطرح عبر القنوات الرقمية لعددٍ من المؤسسات المالية؛ وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية

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