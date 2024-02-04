اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط، في كشف لغز اختفاء الطفلة حنين السيد الشربينى 8 سنوات من قرية المتابعين بكفرالغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

كشف لغز اختفاء الطفلة جنين

البداية عندما تلقي الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بلاغا من اسرة الطفله حنين، يفيد باختفاء الطفلة دون معرفه مكانها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بعد البحث والتحري على مدار أسبوعين من القبض على الجاني والذي تبين انه جارها وقام باستدراجها إلى إحدى غرف المنزل وحاول التحرش بها وعندما صرخت خنقها ثم اعتدى عليها

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.