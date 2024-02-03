جمال عبد الرحيم يقدم أوراق اعتماده سفيراً مصريا فوق العادة مفوضاً لدى آيسلندا

قدم السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي إلى جودني يوهانسون، رئيس دولة آيسلندا، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة آيسلندا.

ونقل السفير المصري لرئيس آيسلندا تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، كما عبر عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

ومن جانبه، رحب الرئيس يوهانسون بالسفير جمال متولي سفيراً لجمهورية مصر العربية معتمداً لدى ريكافيك، مُثنياً على العلاقات التي تجمع البلدين.

كما طلب نقل تحياته وتقديره إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، منوهاً بتقديره للدور الهام الذي تلعبه مصر حالياً في أزمة قطاع غزة.

أكد الرئيس الآيسلندي على وجود آفاق متنامية للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات لاسيما في مجال السياحة، وتبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة والتغير المناخي، والطاقة النظيفة، واستزراع الأسماك سواء في البحر أو اليابسة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، منوهاً بالميزة التي تحظى بها مصر بكون جزء كبير من الشعب المصري من فئة الشباب بما يساهم في دفع مسيرة التنمية بها مُستقبلاً.

سفير مصر إلى آيسلندا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الآيسلندي