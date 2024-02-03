مستشارة شيخ الأزهر تتوجه إلى جاكرتا في زيارة تستغرق بضعة أيام

غادرت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، مساء أمس الجمعة، البلاد متوجهة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في زيارة علمية موسعة تستغرق بضعة أيام.

وتشهد الزيارة عددًا من الفعاليات المهمة، تفتتح بزيارتها إلى معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية، يتم خلاله إجراء حوارات مفتوحة مع أعضاء هيئة التدريس، وطلبة المعهد؛ فضلًا عن مناقشة العديد من الأبحاث العلمية للطلاب.

كما تتضمن الزيارة أيضًا لقاءً مع مسئولي الجمعية المحمدية؛ لمناقشة مذكرة اتفاقية تعاون بين الجمعية المحمدية، والأزهر الشريف. ثم تتوجه بعدها إلى عدة جامعات لإلقاء عدد من المحاضرات العلمية، ففي جامعة محمدية مالانج، ستلقي محاضرة بعنوان «المساواة بين الجنسين بين الجنسين في الإسلام المعيارية والتاريخية».

هذا؛ وستزور مستشار شيخ الأزهر أيضا مدينة سيدوارجو لإلقاء محاضرة بجامعة محمدية سيدوارجو بعنوان «الهوية الثقافية والدينية للمرأة المسلمة في ظل التغيرات العولمية»، لتنتقل بعدها إلى مدينة يوكيا كرتا لإلقاء محاضرة بجامعة محمدية أحمد دحلان تحت عنوان «تحديات المرأة المسلمة في عصر العولمة: بين التقاليد والتحولات الاجتماعية» ثم زيارة مدرسة المعلمات المحمدية بالمدينة، كما يتم عقد لقاء مع أعضاء الرئاسة المركزية لجمعية عائشية بالمدينة أيضًا.

كما ستتوجه سيادتها بعد ذلك إلى العاصمة جاكرتا لزيارة مقر الرئاسة المركزية للجمعية المحمدية ولقاء كبار مسؤوليها، ثم تختتم زيارتها بجامعة محمدية جاكرتا لإلقاء محاضرة بعنوان «تمكين المرأة المسلمة مسارات وآفاق».