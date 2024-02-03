فصائل المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية بطائرات مسيرات شمال سوريا

أعلنت حركة "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.



وفي بيان أصدرته "المقاومة الإسلامية" في العراق، جاء فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" المحتلة بالعمق السوري بواسطة طائرات مسيرة، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".



أعلنت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.



وذكرت وكالة "شفق نيوز"، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أن 16 شخصًا قُتلوا، وأصيب 25 آخرين، في القصف الأمريكي لمحافظة الأنبار غربي العراق.



وجاء في البيان الرسمي لـ"الحشد الشعبي العراقي"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت أكثر من 85 موقعًا تابعًا لـ"الحرس الثوري الإيراني" والقوات التابعة له في العراق وسوريا كجزء من الضربات الانتقامية ضد قاعدتها العسكرية في الأردن".