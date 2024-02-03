كورال هارموني عربي يشارك في احتفالات مديرية أمن القاهرة بمناسبة أعياد الشرطة

توالت مشاركات قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بمواهب طلابها المتميزين في احتفالات أجهزة الدولة بعيد الشرطة الثاني والسبعين.



حيث شارك فريق كورال هارموني عربي بقطاع التعليم والطلاب بإحتفال مديرية أمن القاهرة بعيد الشرطة الثاني والسبعين، تقديرا وعرفانا بدور رجال الشرطة المصرية المخلصين وتضحياتهم في الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن. واعترافا بالجميل لشهدائهم وذويهم.

وتأتي مشاركة كورال هارموني عربي بالإحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و ا.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة واشراف وتنسيق اداري ا.ابراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لقطاع تعليم الطلاب.



وذلك انطلاقا من حرص الجامعة علي مشاركة الدولة المصرية واجهزتها في كافة احتفالاتها؛

حيث قدم كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد مجموعة مميزة من الاغاني الوطنية التي نالت إعجاب واستحسان جميع الحاضرين من قيادات مديرية أمن القاهرة والشرطة الحاضرين بالحفل.

شارك في الإعداد للحفل طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، ومصطفى عيسي مدير إدارة النشاط الفني.