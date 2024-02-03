مصدومة بتصرف زوجها أمام القاضي .. مشهد مثير في محكمة الأسرة

واقعة غريبة شهدتها محكمة الأسرة بأكتوبر عندما تقدمت زوجة بدعوى خلع ضد زوجها لسلوكه السيئ تجاهها وأطفالها، ليرد الزوج بتصرف غريب أمام المحكمة عندما طلبته للمثول أمامها..

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أقامت سيدة أمام محكمة الأسرة دعوى خلع ضد زوجها، مؤكدة أن سبب طلبها الانفصال عنه استحاله العشرة معه.

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إنها تزوجت منذ 10 سنوات من موظف يعمل بإحدى الشركات الخاصة، كان زواجا تقليديا، ومنذ تقدم لخطبتها كان واضحا أنه متشبث برأيه، واعترضت على تصرفاته أكثر من مرة، لكنها تزوجته أملا في أن ينصلح حاله بعد الزواج، ورغم الإهانات المتكررة منه أنجبت 3 أطفال أكبرهم 9 سنوات.

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وأضافت إنها تعرضت للضرب والإهانة على يده، ولم يراع أنها زوجته وأم أولاده الثلاثة، وأنه شخص همجى لا يعرف عن الأصول شيئا، وأسلوبه حاد معها هى وأطفالها الثلاثة الذين كانوا يخشون التعامل معه، وتركت مسكن الزوجية عندما اعتدى عليها بالضرب المبرح وأحدث إصابتها بجرح قطعى يحتاج إلى علاج تجاوز الـ21 يوما، وعندما توجهت للمستشفى رفضت الإبلاغ عنه من أجل أطفالها وقررت عدم الرجوع إليه واتصل به والدها وطلب منه تطليقها، إلا أنه رفض، ووجدت أن حريتها في طلب الخلع أفضل من أن تعيش معه..

وقررت المحكمة بالجلسة الماضية استدعاء الزوج للمثول أمامها وفي الجلسة المحددة حضر الزوج أمام محكمة الأسرة، وقدم للقاضي ردًا على دعوى الخلع التي رفعتها زوجته ضده، أوراق تفيد تطليق الزوج زوجته غيابيًا.