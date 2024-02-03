منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية يتوج بكأس إفريقيا ويتأهل بارالمبياد باريس 2024

حجز منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك بعد تتويجه بكأس إفريقيا للكرة الطائرة البارالمبية.

وتوج منتخب مصر بكأس إفريقيا عقب فوزه على منتخب المغرب بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في البطولة التي استضافتها نيجيريا.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه على الجزائر بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة الدور نصف النهائي أمس الجمعة، بعدما حصل المنتخب الوطني على العلامة الكاملة في الدور الأول عقب الفوز على المغرب، ثم كينيا، وأخيرا نيجريا، بالنتيجة ذاتها 3-0.

أشاد اللواء منصور المحمدي نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر عقب تتويجه ببطولة إفريقيا والتأهل إلى بارالمبياد باريس 2024.

أكد المحمدي أن أبطال مصر قدموا مستويات مميزة طوال مباريات البطولة منذ المباراة الأولى حتى التتويج باللقب.

توجه المحمدي بالشكر للدولة على الدعم الكبير الذي توليه للرياضات والأبطال البارالمبيين، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتذليل كل العقبات أمام الأبطال في مختلف الرياضات، وكذلك الدور الكبير الذي تقدمه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، ومجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة الدكتور مصطفى صادق.

يذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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