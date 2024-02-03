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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعي «Nexsat-1» يحدد أماكن المعادن في باطن الأرض

القمر الصناعي
القمر الصناعي

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن إطلاق القمر " Nexsat-1" هو بداية لتطوير وتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مصر، موضحًا أن توطين التكنولوجيا له محددات معينة، وله 3 محاور، هي “التصميم الكامل للقمر الصناعي - وضع المواصفات بالمكونات المختلفة، وهي متاحة في الأسواق العالمية-  تصنيع المكونات الحرجة والتي لها سرية”.

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بعد إطلاقه| شكل ومواصفات القمر الصناعي المصري Nexsat-1

وأشار "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن المحور الثاني هو برمجيات والمحور الثالث هو التجميع للمكونات المختلفة وهي تمثل 60% من القمر الصناعي.

وشدد على أن هذه الأقمار، هي أقمار قريبة من الأرض؛ للاستشعار وتصوير الأرض، وهي التي تتحرك، وقريبة نسبيًا من سطح الأرض، وهذه التكنولوجيا للأقمار تستطيع تحديد المعادن الموجودة في باطن الأرض.

وأوضح أن الفضاء له تأثير غير مباشر في تطوير الصناعات والقطاعات المختلفة، منوهًا بأنه يتم التعرف على كل المشروعات.

وأوضح أنه يصور ما فوق الأرض، وله القدرة على تحليل بعض الأجزاء من الأرض، ويصل من خلال التحليل إلى تحديد أنواع المواد الموجودة على الأرض، وتوطين تكنولوجيا القمر لها جانب في تطوير التنمية المستدامة.

NEXSAt الفضاء المصرية

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