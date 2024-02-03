900 ألف نجم ومجرة وثقب أسود.. اكتشاف مذهل لخريطة الفضاء بالأشعة السينية

تم الكشف عن خريطة الأشعة السينية الأكثر تفصيلاً للكون على الإطلاق، حيث تم رصد أكثر من 900 ألف كائن في الفضاء، بما في ذلك 700 ألف ثقب أسود ضخم وكائنات غريبة أخرى.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تم إصدار هذه البيانات الضخمة للأشعة السينية بفضل تلسكوب eROSITA للأشعة السينية.

واكتشف المسح أكثر من 170 مليون فوتون للأشعة السينية في السماء، وتم تحديد العديد منها فيما بعد على أنها كائنات مختلفة في الفضاء، معظمها ثقوب أسود ضخمة، وفقًا لبيان صادر عن جمعية ماكس بلانك في ألمانيا، التي ساهمت في إدارة المهمة.

تعتبر الأشعة السينية شكلًا من أشكال الإشعاع ذات الطاقة العالية والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وتنبعث معظم الإشعة السينية في الفضاء من تراكمات من الغازات الساخنة بشدة، والتي يمكن أن تنشأ من تجمعات من العناقيد الضخمة للمجرات، أو بقايا انفجارات النجوم العملاقة، مثل سديم السرطان الشهير، أو الثقوب السوداء النشطة التي يمكن أن تتجاوز حجمها حجم المجرات بأكملها عندما تتدفق المادة الساخنة والسريعة.

اكتشاف مذهل في الفضاء

ويمكن لدراسة الأشعة السينية الكونية أن تكشف ليس فقط عن الأجسام الضخمة عالية الطاقة مثل هذه، ولكن أيضًا تكشف عن الهيكل العام للكون نفسه.

ومن بين أكثر الاكتشافات إثارة التي تم الحصول عليها من المسح، كمية هائلة من الغاز الساخن يربط بين نجمتين في مجرتين مختلفتين على بعد أكثر من 42 مليون سنة ضوئية.

ويُعتقد أن هذا الجسر هو جزء من الشبكة الكونية الضخمة، التي تعد الطريق السريع الضخم للغاز الذي يغذي جميع المجرات في الكون ويكشف عن الفراغات الالفارغة حيث يُعتقد أن المادة المظلمة المفقودة تتواجد فيها.