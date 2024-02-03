عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

900 ألف نجم ومجرة وثقب أسود.. اكتشاف مذهل لخريطة الفضاء بالأشعة السينية

صدى البلد

تم الكشف عن خريطة الأشعة السينية الأكثر تفصيلاً للكون على الإطلاق، حيث تم رصد أكثر من 900 ألف كائن في الفضاء، بما في ذلك 700 ألف ثقب أسود ضخم وكائنات غريبة أخرى.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تم إصدار هذه البيانات الضخمة للأشعة السينية بفضل تلسكوب eROSITA للأشعة السينية. 

واكتشف المسح أكثر من 170 مليون فوتون للأشعة السينية في السماء، وتم تحديد العديد منها فيما بعد على أنها كائنات مختلفة في الفضاء، معظمها ثقوب أسود ضخمة، وفقًا لبيان صادر عن جمعية ماكس بلانك في ألمانيا، التي ساهمت في إدارة المهمة.

txt

رائد فضاء يصور مشاهد مذهلة للأرض من محطة الفضاء الدولية|شاهد

txt

خامس دولة في التاريخ.. مركبة فضاء يابانية تصل إلى سطح القمر|فيديو

تعتبر الأشعة السينية شكلًا من أشكال الإشعاع ذات الطاقة العالية والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 

وتنبعث معظم الإشعة السينية في الفضاء من تراكمات من الغازات الساخنة بشدة، والتي يمكن أن تنشأ من تجمعات من العناقيد الضخمة للمجرات، أو بقايا انفجارات النجوم العملاقة، مثل سديم السرطان الشهير، أو الثقوب السوداء النشطة التي يمكن أن تتجاوز حجمها حجم المجرات بأكملها عندما تتدفق المادة الساخنة والسريعة.

اكتشاف مذهل في الفضاء

ويمكن لدراسة الأشعة السينية الكونية أن تكشف ليس فقط عن الأجسام الضخمة عالية الطاقة مثل هذه، ولكن أيضًا تكشف عن الهيكل العام للكون نفسه.

ومن بين أكثر الاكتشافات إثارة التي تم الحصول عليها من المسح، كمية هائلة من الغاز الساخن يربط بين نجمتين في مجرتين مختلفتين على بعد أكثر من 42 مليون سنة ضوئية.

ويُعتقد أن هذا الجسر هو جزء من الشبكة الكونية الضخمة، التي تعد الطريق السريع الضخم للغاز الذي يغذي جميع المجرات في الكون ويكشف عن الفراغات الالفارغة حيث يُعتقد أن المادة المظلمة المفقودة تتواجد فيها.

اكتشافات الأشعة السينية الاكتشاف الأشعة الثقوب السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

ترشيحاتنا

بسبب عدم انقضاء العدة.. السجن 7 سنوات لـ عمران خان وزوجته.. تفاصيل

إيقاف القيد 3 فترات.. فيفا يوجه تحذيرا عاجلاً لـ بيراميدز.. اعرف السبب

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

محظور شرعا وقانونا.. حكم السير المخالف في الطرق العامة

لأول مرة بمعرض الكتاب.. 6 مخطوطات نادرة بجناح الأزهر دعما لأهل فلسطين

900 ألف نجم ومجرة وثقب أسود.. اكتشاف مذهل لخريطة الفضاء بالأشعة السينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ