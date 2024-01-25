خامس دولة في التاريخ.. مركبة فضاء يابانية تصل إلى سطح القمر|فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد مركبة فضاء يابانية تنجح بالوصول إلى سطح القمر رغم هبوطها رأساً على عقب.

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية، أن مهمتها القمرية الأولى نجحت بعد وصول مركبتها إلى سطح القمر، في عرض ناجح لنظام الهبوط الدقيق الخاص بها.

وأصبحت اليابان خامس دولة في التاريخ تصل إلى القمر عندما هبطت مركبة "SLIM" المتطورة على سطح القمر في وقت مبكر من يوم السبت.

لكن مشكلة البطاريات الشمسية للمسبار جعلت من الصعب في البداية معرفة ما إذا كانت المركبة قد هبطت في المنطقة المستهدفة، وأوضحت الصور التي وصلت الأرض المركبة وكأنها مقلوبة رأسًا على عقب.

وبينما استخدمت معظم المسبارات السابقة مناطق هبوط يبلغ عرضها حوالي 10 كيلومترات، كانت المركبة SLIM تستهدف منطقة يبلغ عرضها 100 متر فقط.