كلية الدراسات العليا الافريقية تعلن فتح باب الالتماس على نتائج دور يناير

أعلنت كلية الدراسات العليًا الافريقية جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2023-2024.

وقالت كلية الدراسات العليا الافريقية، إنه تم فتح باب التظلم من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير العام الجامعي2323-2024 بجميع البرامج اعتبارا من يوم الخميس 1 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بكلمة مسجلة في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم الرقمي والذي أقيم في شنغهاي بالصين خلال يومي 30 و 31 يناير، بمشاركة 130 دولة وجهة، وبحضور وزير التعليم الصيني وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين بعدد كبير من دول العالم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، أهمية التحول الرقمي في مجالات التعليم والبحث العلمي، وضرورة التعاون للوقوف على التحديات التي تواجه التحول الرقمي في هذا الإطار وأساليب العمل التي ينبغي اتباعها للتغلب على تلك التحديات، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي فرضتها الثورة التكنولوجية الكبرى التي شهدها العالم، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الخامسة والدمج بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن التقدم الإنساني في إطار الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الكبرى، يفرض علينا ضرورة المسارعة لكي نصبح على المستوى الذي يليق بهذا التقدم، مؤكدًا أن التحديات التي سوف تواجهنا لا تتعلق فقط بالتقدم التكنولوجي ولكن تتعلق بالأخلاقيات العلمية والرقمية التي يجب أن يلتزم بها الجميع حتى لا يتحول الخير إلى شر، لافتًا إلى أهمية سيطرة الأخلاقيات على عمليات التحول الرقمي بشكل عام، والذكاء الاصطناعي بشكل خاص.