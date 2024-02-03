داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت داليا مصطفى في الصورة بإطلالة كاجوال، وارتدت بنطالا من الجينز الأنيق باللون الأبيض مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي،وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

جسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.