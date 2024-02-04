الحارس الجنوب إفريقي ويليامز أفضل لاعب في مباراة الرأس الأخضر

أمم إفريقيا..

توج الحارس الجنوب إفريقي رونوين ويليامز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الاخضر، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2ـ1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب شارليس كونان باني، في إطار الدور بع النهائي بكأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

واستحق ويليامز، جائزة الأفضل في المباراة بعد تألقه اللافت، حيث تصدى لانفراد صريح في الدقيقة 90 حافظ به على حظوظ منتخب بلاده، بالإضافة لتصديه لأربع ركلات ترجيح خلال ضربات الجزاء؛ ليقود منتخب بلاده للتأهل لنصف نهائي الكان.

ويواجه منتخب جنوب افريقيا في نصف النهائي المنتخب النيجيري يوم الأربعاء القادم، بعد تأهل نيجيريا بالفوز علي أنجولا بهدف نظيف.