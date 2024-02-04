الحشد الشعبي بالعراق: الهجمات الأمريكية لن تمر مرور الكرام

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، أن الهجوم الأمريكي الأخير لن يمر مرور الكرام فدماء أبنائنا ليست مادة سياسية رخيصة، مشيرًا إلى أن استهداف قوات الحشد من واشنطن يعد "لعب بالنار".

ودعا الفياض رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني للقيام بالدفاع عن سيادة العراق، مشددًا على عدم قبولهم بأقل من خروج القوات الأمريكية من البلاد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، غدًا الاثنين، لبحث الضربات الأخيرة التي شنّتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق ردا على مقتل ثلاثة من جنودها بهجوم في الأردن.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه بطلب روسي لبحث الضربات الأخيرة.

وبحسب المصادر، ستبحث الجلسة الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل تتهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة.