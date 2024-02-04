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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على نتيجة نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية لسنة 2023م_2024م

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

يعتمد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية خلال الساعات الجارية نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية خلال 24 ساعة القادمة بعدما يتم الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب المرحلة ومراجعه النتيجة النهائية لكافة الطلاب علي مستوي الإدارات التعليمية العشرة .

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وكان  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تفقد  أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الاعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، حيث تتم أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب الامتحان، ويجرى تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالب، بالإضافة إلى 3492 طالب لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد، مثمناً بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان. 
وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامناً مع بدء أعمال  التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية.

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كما تابع وكيل التعليم بالغربية  ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، مؤكداً بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

 

وخلال الجولة بمقار التقدير، قام "حسن" بتفقد جميع الحجرات للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك، ومراجعة المرايا مع الدرجات الداخلية لكل سؤال، والتأكد من إغلاق البوابات لجميع المقار، وعدم خروج أحد إلا بعد الانتهاء من التصحيح.

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من جانبه صرح وكيل التعليم، أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم السبت وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم يأتي بعدها دور لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيداً لاستخراج النتيجة النهائية للاعتماد من معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

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