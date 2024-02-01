رئيس جامعة طنطا: 2000 طالب يشاركون في مشروعات حياة كريمة.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، حلقة اليوم تحت عنوان "مصر تستطيع يكتشف طنطا.. جولة في قلب المدينة الجميلة "قلم وجبر خواطر وذكريات في كل شبر".

وقال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا: "جامعة طنطا منذ سنوات وفي نهاية عام 2020 وضعت خطة استراتيجية مبنية على رؤية مصر للتنمية المستدامة".

وأضاف: "الجامعة تهتم اهتمام كبير بتحقيق حياة كريمة للمواطنين"، لافتا: "لدينا فريق أكثر من 2000 طالب يشاركون في مشروعات حياة كريمة داخل المحافظة وخارجها.. وجامعة طنطا تشارك في المشروع القومي لمحو الأمية واستطعنا خلال 6 أشهر محو أمية 39 ألف مواطن بالغربية".

وتابع: "الجامعة تقدم خدمات صحية على مستوى راقي جدا، وأكثر من مليون 650 ألف حالة استطعنا التعامل معها في مستشفيات جامعة طنطا".