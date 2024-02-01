أحمد فايق: جامعة طنطا يدرس بها 3 آلاف طالب وافد.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، حلقة اليوم تحت عنوان "مصر تستطيع يكتشف طنطا.. جولة في قلب المدينة الجميلة "قلم وجبر خواطر وذكريات في كل شبر".

وقال الإعلامي أحمد فايق،: "منارة العلم في أي دولة في العالم هي الجامعة، وجامعة طنطا صرح عظيم من صروح التعليم والعلم في مصر، وهي في يوم من الأيام كانت فرع لجامعة الإسكندرية واستقلت بعد ذلك وأصبحت جامعة طنطا".

وأشار الإعلامي أحمد فايق،: "جامعة طنطا بها 15 كلية، وما يقرب من 668 برنامجا تعليميا، وبها 3 آلاف طالب وافد من خارج مصر، ومن دول مختلفة سواء البحرين أو السعودية أو باكستان والصين".

