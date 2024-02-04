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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات مهرجان الفروسية والألعاب الشعبية بمركز شباب الدير بالأقصر

صدى البلد

شهد  صلاح رشوان مدير عام  الشباب والرياضة بالأقصر، مهرجان الفروسية السنوى، الذي ينظمه مركز شباب الدير بأسنا، وذلك بحضور حسن فؤاد حسن وبحضور العاملين بإدارة شباب إسنا والعاملين بمركز شباب الدير بإسنا 

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بدأت فعاليات المهرجان لسباقات عدد من الخيول على أرض مركز شباب الدير، ثم بعد ذلك توزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين بالمهرجان.

وأكد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن مهرجان الفروسية يعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية فى مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل   وقد وحرصوا الفرسان علي تقديم عروضًا جذابة تبرز قدراتهم ومواهبهم.

 

 

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الأقصر الشباب والرياضة الاستفادة القصوي فعاليات المهرجان محافظ الأقصر مدير عام الشباب والرياضة

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