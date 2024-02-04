سلامة الغذاء: 70 ألف طن موالح مصدرة للأسواق الخارجية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 5 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 27 يناير – 2 فبراير، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 74 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 56 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة، وجار إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2765 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

كما تم المرور على محطات تعبئة الموالح لمتابعة سير العمل في الموسم التصديري الحالي بتاريخ الاثنين الموافق 29 يناير الماضي.

وشاركت الهيئة في اجتماع لجنة الخضر والفاكهة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة يوم الأربعاء 31 يناير الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5600 رسالة بنحو 235 ألف طن لـ 1622 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 460 صنفا من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليها الفاصوليا والبطاطا بإجمالي 7 آلاف طن لكل منهما، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية وروسيا وليبيا وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1070 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1033 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 750 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1310 رسالة بنحو 310 آلاف طن لـ 650 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 140 صنفا من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، وأوكرانيا، وإندونيسيا، وأمريكا.

وتصدر ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 300 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 290 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 89 منتجا و9 شركات، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 432 منتجا جديدا، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لـ 1678 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و867 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 113 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

وعقدت إدارة السلع الاستراتيجية دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (الوجه القبلي) بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب" (الصوامع – الشون – الهناجر) للامتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة البيضاء.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 15 شكوى وجار فحص 19 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 505 منشآت غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والبحيرة، وشمال سيناء، ومدينة الشروق، والعاشر من رمضان، مع اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1631 فرعا لـ 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة، تم شن 4 حملات مشتركة على 14 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 464 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي.

وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 312 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 132 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة مرسى مطروح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والغربية، والشرقية، وبني سويف، والمنوفية، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية، والفيوم، وقنا، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 264 مخزنًا.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم القيام بـ 13 مأمورية رقابية على مخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات القليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، وبني سويف، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية، والبحيرة، و،الفيوم، وقنا.

وتمت معاينة 2 موقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة الشرقية، واستيفاء 2 موقع، ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 85 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والفيوم، والشرقية، وتم استيفاء 2 محلب، ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة 61 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية، فقد تم القيام بـ 48 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والجيزة، والقاهرة، والأقصر، والسويس، وتم تسجيل 4 مطاعم و3 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وتم تسجيل 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستيفاء 1 وحدة لاشتراطات الهيئة، وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 276 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 15 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 59 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مجزر لحوم بالهيئة وإدراج 4 مجازر بالقائمة البيضاء.

وأصدرت الإدارة 12 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 6 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، كما تم تسجيل 4 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 40 حملة تفتيشية موسعة على 342 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، وزفتى، وقطور، وبسيون، والسنطة، وكفر الزيات، والمحلة، وسمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية (طحينة، وكاتشب، ومايونيز، وشطة، وتوابل، ومكسبات طعم)، و350 كجم طحينة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية، وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 8 قرارت نيابة، وإعدام 150 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، ومقرمشات، ومشروبات غازية).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 146 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 4 أطنان “لحوم، ودواجن، ورنجة”، وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق.

وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع “مديرية التموين، والطب البيطري، والصحة، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة البيئة بالديوان العام” على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمياط، كفر سعد، عزبة البرج، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام187 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مخبوزات، بهارات، كبدة، سجق، زبادي، مايونيز، جبن)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية، بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، مديرية التموين والتجارة الداخلية)، حيث تم المرور على 15 منشأة سياحية على شاطئ بحيرة قارون وقرية تونس السياحية لتوعية القائمين على تلك المنشآت بمتطلبات سلامة الغذاء وضرورة استيفائها.

كما أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وإعدام 156 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وتبدو عليها علامات الفساد الظاهري.

كما تم تحرير 7 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 16 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 63 منشأة غذائية بنطاق مراكز “الزقازيق، وديرب نجم، وبلبيس، وكفر صقر، وفاقوس، وأبو كبير، وغيرها من المراكز”.

أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (حليب مجفف، شاي، لحوم ودواجن، شيكولاتة، عصائر، مياه غازية، خلطات توابل، وغيرها من المواد الغذائية)، وتحرير 2 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

كما تمت إعادة المرور على 21 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 18 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية موسعة على 40 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط وإعدام منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، ووجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة بور سعيد حملة تفتيشية مشتركة مع “مباحث التموين، مديرية التموين، الطب البيطري، رئاسة المدينة، إدارة البيئة بالديوان العام” على عدد من المنشآت الغذائية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية.

كما تم التحفظ على كمية أخرى من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة 4 حملات تفتيشية بنطاق مراكز “إيتاي البارود، وحوش عيسى، ودمنهور، وكفر الدوار”، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

وقام فرع أسوان الجديدة بشن 3 حملات على 10 منشآت غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم أخذ تعهدات على بعض المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

