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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم الـ121 للعدوان.. شهداء وجرحى جدد جراء قصف الاحتلال أحياء غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، في أحياء متفرقة من مدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع تواصل القصف على جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب النازحين في مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لاستشهاد مواطن برصاص قناص صهيوني.

وأضافت أن قصفا إسرائيليا استهدف حي الصبرة بمدينة غزة، أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال صيدلية الولاء في منطقة الطيران بمدينة غزة، أدى لإصابة أربعة فلسطينيين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب عدد من الفلسطينيين خلال تفقدهم أراضيهم ومنازلهم بمنطقة الشعب شرق الشجاعية ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين، وآخرين في محيط منطقة الصناعة، كما أصيب آخرون في إطلاق مسيرة إسرائيلية النار صوب فلسطينيين في حي الرمال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ121، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27.365 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

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