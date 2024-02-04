وزير الخارجية الفرنسي: نعمل على تعزيز التعاون الإنساني مع مصر لصالح المدنيين بغزة

أكد ستيفان سيجورني، وزير الخارجية الفرنسي، أن فرنسا قدمت الدعم لمصر في صندوق النقد الدولي، وقال: “سوف نستمر في الدعم لاستمرار الإصلاح الاقتصادي”.

وأضاف ستيفان سيجورني، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية سامح شكري: “نعمل على تعزيز التعاون الإنساني لصالح المدنيين في غزة، خاصة بعد جهود الهلال الحمر المصري المتميزة منذ بداية الأزمة في غزة”.

المواد الغذائية

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن مصر كانت ملتزمة مع فرنان لتسهيل وصول المساعدات الفرنسية، والتي وصلت إلى 2000 طن من المواد الغذائية والمساعدات، إضافة إلى استقبال الجرحى.