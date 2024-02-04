عدت الـ 1000 جنيه| اتحاد أمهات مصر: أسعار الكتب الخارجية مبالغ فيها

تلقت عبير أحمد، مؤسس “اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم”، وائتلاف أولياء الأمور، شكاوى عديدة من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية الخاصة بالترم الثاني من العام الدراسي الحالي.

يأتي ذلك مع قرب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي وبدء الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

وقالت عبير أحمد، مؤسس “اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم”، إن شكاوى أولياء الأمور أكدت أن أسعار الكتب الخارجية “مبالغ فيها جدا”، حيث تكلفت الكتب الخارجية لأولى ثانوي 1215 جنيها، وجاءت الأسعار كالتالي: “لغة عربية 195، فرنساوي 160، أحياء 130، إنجليزي 220، تاريخ 120، فلسفة 105، رياضة 165، جغرافيا 120، الإجمالي 1215”.

وأضافت مؤسس “اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم” أنها تلقت شكوى من ولية أمر أكدت أن الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي لغات تكلفت 1180 جنيها، بالإضافة لمصاريف الدروس.

وأكدت أن الأهالي أكدوا أن "الكتب الخارجية أصبحت أسعارها فوق طاقتنا ومضطرين نلجأ لها، لأن الامتحانات بتيجي منها ومن أسئلتها".

وذكرت أنه على أصحاب محال الكتب الخارجية مراعاة ظروف أولياء الأمور.

موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بشأن العام الدراسي الحالي 2023 / 2024، حددت أيضا موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ليبدأ رسميا من السبت 10 فبراير 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة.

وبعد تحديد موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يستمر الترم الثاني 2024 في المدارس حتى الخميس 6 يونيو 2024.