زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

قدمت مذيعة “صدى البلد” ندى باهي تغطية خاصة حول الهبوط غير المسبوق في أسعار الذهب، حيث يصل إلى 500 جنيه في الجرام، أما الدولار فما زال يواصل استقراره في البنوك المصرية، بالإضافة إلى آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار، وهل ستتراجع أكثر أسعار الذهب الفترة المقبلة؟

وشهدت أسعار الذهب تراجعا غير مسبوق الآن في مصر، وهبط عيار 21 بقيمة نحو 500 جنيه خلال ساعات بعد وصل إلى قمة خيالية سجل خلالها ما يزيد على 4000 جنيه بدون أي مصنعية أو دمغة.

وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر بشكل قياسي بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير، حيث سجل الذهب مع نهاية الشهر الماضي مستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجله الذهب في مصر.