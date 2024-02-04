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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

ختام البرنامج القومي للفنون التراثية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببني سويف

صدى البلد

افتتح المعرض الختامي للبرنامج القومي " الفنون التراثية " الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة ببني سويف بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ،تحت إشراف الأستاذة جيهان حنفي رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء  وهالة عثمان مدير عام إدارة البرامج بالوزارة وهشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، وناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب. 


وأوضح مدير عام  الشباب والرياضة، أن الحفل الختامي، الذي أقيم بمركز شباب مدينة ناصر ،شهد افتتاح الجدارية التي تم عملها خلال فتره تنفيذ البرنامج، مشيراُ إلى المعرض تضمن تشكيلة متنوعة من المنتجات للنشء ، شملت " أشغال يدوية - اكسسوارات - أشغال الصوف للأطفال - مشغولات القماش ومشغولات الجلود المتعددة ... "، بجانب فقرات لشعبة العروض الرياضية وحفل سمر لشعبة المرشدات.

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شهد الحفل الختامي حضور:  على حسن مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وإخصائيو الإدارة ومدربو البرنامج والنشء المشاركون بالبرنامج ، الأستاذ ياسر ربيع رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة ناصر ، وأعضاء  مجلس إداره المركز.

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